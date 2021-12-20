Тверь, 20 декабря, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Выдающийся ансамбль баянистов «Русский тембр» выступит 20 декабря на сцене Тверской академической областной филармонии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Концерт начнётся в 18:30. В нём также примут участие солистки Московской областной филармонии Людмила Боталова и Юлия Пилипович.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверская академическая областная филармония

«Тверская академическая областная филармония дарит нам интересные премьеры, масштабные проекты, которые уже получили признание публики, запоминающиеся встречи с выдающимися артистами и коллективами. Все это является важным вкладом в развитие культуры тверского края и всей России», — отметил ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В программу «Музыкальный карнавал» вошли произведения Георгия Свиридова, Джоаккино Россини, Петра Чайковского, Льюиса Армстронга, Астора Пьяццоллы и других.

Ансамбль баянистов «Русский тембр» уже более 45 лет успешно выступает на сценах всего мира, ансамбль является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, также он занесен в Книгу Рекордов России, награжден Высшей наградой Академии Музыки им. Гнесиных — «Серебренным Диском». В 2004 году всем участникам ансамбля были присвоены звания «Заслуженный артист РФ». В Европе ансамбль называют «виртуозами аккордеонной музыки».