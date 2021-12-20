Киев, , 15:59 — REGNUM Совместная декларация саммита лидеров Люблинского треугольника (Польша, Литва, Украина), который прошёл 20 декабря в Ивано-Франковской области Украины, фиксирует чёткую поддержку членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Об этом на брифинге по итогам трехсторонней встречи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Встреча президентом Польши, Украины и Литвы President.gov.ua

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По его словам, одним из важнейших элементов внешней стратегии Украины является взаимодействие с Польшей и Литвой в рамках Люблинского треугольника. Зеленский подчеркнул, что первая, прошедшая сегодня встреча в этом формате «засвидетельствовала единство наших позиций, оценок, подходов — как по актуальным вопросам для наших государств, так и по ключевым вызовам в нашем регионе».

Президент добавил, что доказательством такого единства является подписание сегодня итоговой декларации саммита.

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«Совместная декларация фиксирует чёткую поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, борьбу с российской агрессией», — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что участники встречи скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на следующий 2022 год.

«Наша общая задача — сдержать угрозу со стороны России, оградить Европу от агрессивной политики РФ. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна может быть принята в Евросоюз и НАТО даже без завершения всех необходимых для этого реформ «под гарантии, обещания, что они будут закончены уже после получения членства».

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По его словам, Киев выполняет все необходимые для евроинтеграции реформы и ожидает, от содружества предоставление перспектив членства.

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