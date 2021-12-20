Нерехта, Костромская область, , 16:11 — REGNUM В городе Нерехте Костромской области установили личности детей, жаривших сосиски над Вечным огнём. Об этом сообщает департамент образования и науки региона.

Дети у Вечного огня Елена Смирнова

Ими оказались три школьницы. Пятиклассницы живут в благополучных семьях и ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор образовательного учреждения, в котором учатся дети, девочки гуляли по парку, замёрзли и проголодались. Тогда они решили купить сосисок и разогреть их над мемориалом.

«С пятиклассниками из Нерехты и их родителями уже проведены строгие профилактические беседы. Кроме того, деяние учащихся младших классов, совершенных на воинском мемориале, будет рассмотрено на заседании местной комиссии по делам несовершеннолетних завтра. Сегодня для учащихся также был проведен тематический классный час, где детям рассказали о правилах поведения у мемориалов», — пояснили в департаменте образования и науки региона.

Напомним, инцидент с осквернением произошёл 18 декабря 2021 года. О нём в местную газету сообщила нерехтчанка Елена Смирнова. Это не первый случай осквернения памятного места. Год назад трое школьников поджигали петарды от Вечного огня и кидали их в мемориал. После того как история получила огласку в СМИ, правоохранители провели беседы с детьми и их родителями. Одного из подростков поставили на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. Продавщицу, продавшую взрывоопасные товары подросткам, оштрафовали.

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