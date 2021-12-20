В Нерехте нашли детей, жаривших сосиски на Вечном огне
Нерехта, Костромская область, 20 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В городе Нерехте Костромской области установили личности детей, жаривших сосиски над Вечным огнём. Об этом сообщает департамент образования и науки региона.
Ими оказались три школьницы. Пятиклассницы живут в благополучных семьях и ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор образовательного учреждения, в котором учатся дети, девочки гуляли по парку, замёрзли и проголодались. Тогда они решили купить сосисок и разогреть их над мемориалом.
Напомним, инцидент с осквернением произошёл 18 декабря 2021 года. О нём в местную газету сообщила нерехтчанка Елена Смирнова. Это не первый случай осквернения памятного места. Год назад трое школьников поджигали петарды от Вечного огня и кидали их в мемориал. После того как история получила огласку в СМИ, правоохранители провели беседы с детьми и их родителями. Одного из подростков поставили на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. Продавщицу, продавшую взрывоопасные товары подросткам, оштрафовали.