Минск, 20 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Сокращение дипломатического присутствия Белоруссии в Европе будет сопровождаться усилением работы МИД Белоруссии в Азии и Африке, а также пропагандистской работой за рубежом. Об этом 20 декабря заявил глава министерства Владимир Макей, представивший Александру Лукашенко доклад по кадровым решениям и оргвопросам.

Bundesministerium für Europa Владимир Макей

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«Запланированы и изменения в структуре центрального аппарата МИД с целью укрепить внешнеэкономическое и информационное направления в деятельности МИД. Так, вскоре здесь появится новый отдел — отдел Китая, который будет целенаправленно заниматься этой страной, являющейся для Белоруссии торгово-экономическим, стратегическим партнером», — цитирует госинформагентство БелТА заявление Макея.

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Напомним, ряд сотрудников МИД Белоруссии открыто примкнули к оппозиции во время волны протестов 2020 года против фальсификации президентских выборов и государственного терроризма. После этого Лукашенко распорядился «зачистить» всех нелояльных дипломатов. Несколько кадровых дипломатов были уволены, а отставные — лишены дипломатических рангов и даже стали фигурантами сфабрикованных уголовных дел.

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