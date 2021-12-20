Вашингтон, 20 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Моддеры (создатели модификаций), выпустили дополнение, которое добавляет в Cyberpunk 2077 работающую систему метро. Об этом 20 декабря сообщает портал Wccftech.

Cyberpunk.net Игра Cyberpunk 2077

Мод получил название Metro System, после его установки в Cyberpunk 2077 появляются 19 станций, которые могут исследовать геймеры. Во время езды в вагонах NCART игроки могут переключаться между видами от первого и третьего лица, что даёт возможность любоваться Найт-Сити. Дополнение можно скачать на странице проекта.

Напомним, изначально студия CD Project Red хотела добавить метро в Cyberpunk 2077, но впоследствии отказалась от этой идеи. Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания заключила мировое соглашение с инвесторами на сумму $1,85 млн в рамках судебного иска, который был подан из-за провального релиза игры.