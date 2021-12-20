Калуга, 20 декабря, 2021, 16:01 — ИА Регнум. В Калугу 20 декабря прибыл уникальный передвижной музей «Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном составе поезда. Она повествует о событиях предвоенных лет и времен Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора Калужского объединенного музея-заповедника Виталия Бессонова.

Admoblkaluga.ru На железнодорожную станцию Калуга-1 прибыл «Поезд Победы»

Поезд состоит из девяти выставочных вагонов, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. По историческому маршруту «Предвоенные годы — Великая Отечественная — Победа» — каждого посетителя ведет аудиогид. Поезд-музей начал свое путешествие в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве и уже побывал в 73 городах России и Белоруссии, преодолев расстояние около 57 тысяч километров. Проект, реализованный в Год памяти и славы при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и ОАО «Российские железные дороги», получил свое продолжение в рамках Года науки и технологий. Авторы и организаторы значительно дополнили экспозицию научными достижениями, открытиями и прорывными разработками отечественных ученых.

В Калуге уникальный музей будет работать с 20 по 23 декабря на станции Калуга-1. Бесплатные электронные билеты на его посещение были забронированы калужанами на официальном сайте проекта в первый же день регистрации. Но те, кто по каким-то причинам не посетили музей лично, могут совершить виртуальный тур на официальном сайте проекта.

«Новые формы сохранения исторической памяти позволяют существенно расширить круг людей, которые узнают о подвиге советского народа и величии нашей Победы в Великой Отечественной войне», — отметил Виталий Бессонов.