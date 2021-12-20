Кишинёв, , 16:05 — REGNUM Молдавская сторона оплатила купленный у России природный газ, потребленный за первую половину декабря. Сообщение об этом опубликовано 20 декабря на сайте предприятия «Молдовагаз».

Газпром Gazprom.ru

«АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» в полном объёме оплату за природный газ, потребленный в первой половине декабря текущего года», — указано в сообщении.

Руководство газораспределительного предприятия выразило благодарность потребителям, которые своевременно внесли плату за газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря «Молдовагаз» отчиталась об отплате российского газа, поставленного в ноябре.

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