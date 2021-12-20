Минск, , 15:54 — REGNUM «Мы значительно сокращаем дипломатическое присутствие в европейских странах. Не имею в виду, что мы сокращаем посольства, загранучреждения. Мы сокращаем численность дипломатического персонала. Но его мы в значительной мере перебрасываем на другие участки работы, на другие направления, где они будут востребованы — это страны СНГ, мы укрепляем ряд посольств, и страны дальней дуги», — заявил 20 декабря министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Владимир Макей (сс) Nina Zambrano Díaz. Cancillería del Ecuador

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Макей принял участие в состоявшемся сегодня совещании у Александра Лукашенко, на котором обсуждались вопросы сокращения персонала МИД Белоруссии в Евросоюзе. Как сообщает белорусское госинформагентство БелТА, министр указал на перспективы «оптимизации», отметив: «Мы думаем над открытием новых посольств в Африке, странах, которые являются и платежеспособными, и где востребована наша продукция».

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