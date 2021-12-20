Новоуральск, Свердловская область, 20 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Новоуральске Свердловской области классный руководитель дала пощёчину 7-летнему школьнику. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Педагоги

Сейчас городская прокуратура проводит проверку по данному факту. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс=-служба облпрокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из школ Берёзовского педагог дала пощёчину ученику шестого класса и порвала его тетрадь. Родители учащегося отказались от претензий к учительнице.