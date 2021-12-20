Москва, 20 декабря, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 20 декабря, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,04%, до 74,15 рубля. Евро подрастает на 0,3%, торгуясь на уровне 83,57 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«В первой половине дня просадка курса национальной валюты была более существенной, но сейчас котировки рубля отыгрывают потери.

Общий мировой новостной фон остается негативным. Финансовые риски проседают на фоне ужесточения монетарной политики центробанков, инвесторы бегут из рисковых активов.

Тем временем возникла новая угроза мировому спросу — в Сенате США заблокирован проект программы государственных инвестиций в развитие инфраструктуры на $2 трлн.

На котировки рубля дополнительно давят просевшие нефтяные цены и новые угрозы санкций со стороны США и ЕС.

В то же время, продавить рубль, который и без того существенно перепродан, не так просто, особенно на фоне приближения декабрьского налогового периода.

Вероятно, в ближайшее время российская валюта будет двигаться в диапазоне 73,50−74,50 рубля за доллар», — полагает эксперт.

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