Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Оперативный штаб Санкт-Петербурга в ближайший четверг, 23 декабря, обсудит необходимость введения контроля QR-кодов для посещения мест общественного питания и торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Об этом 20 декабря изданию «Деловой Петербург» сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт‑Петербурге Александр Абросимов.

Проверка QR-кода Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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«В четверг будет штаб принимать решение по QR-кодам», — сообщил он.

В настоящее время проверка сертификатов об иммунном статусе в Петербурге производится только в учреждениях культуры и спортивных заведениях. В общепите и непродовольственной торговле было решено отложить ее введение на понедельник, 27 декабря. Отметим, в случае решения о новой отсрочке, это будет третий по счету перенос ввода QR-кодов для общепита.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после того как Смольный анонсировал ввод QR-кодов при посещении мест общепита и ТРЦ, эта идея не была поддержана ни горожанами, ни бизнес-сообществом. Последние даже обратились в администрацию города с просьбой пересмотреть антиковидную политику по отношению к общепиту. Предприниматели попросили отложить до февраля введение QR-кодов для посещения ресторанов, а также предложили собственные инициативы по борьбе с распространением коронавируса.

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