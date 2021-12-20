София, 20 декабря, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о намерении выделить около 15 миллионов левов ($8,7 млн) на поддержку молодых ученых и развитие исследовательских проектов в университетских лабораториях. Об этом 20 декабря сообщает Болгарское телевидение.

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Согласно официальной информации, средства будут распределяться по линии министерства образования и науки Болгарии (МОН) и реализовываться поэтапно: в 2022-м и 2024-м годах.

Предполагается, что работающие на кафедрах магистры, а также кандидаты наук будут получать «правительственную стипендию» в размере 1200 левов в месяц ($700). Помимо прочего, докторанты, имеющие соответствующие сертификаты болгарских или зарубежных вузов, смогут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере от 2 000 до 3 000 левов.

Как отмечено в заявлении МОН Болгарии, таким образом, официальная София гарантирует развитие науки в стране и привлечение на работу на родине «талантливых молодых ученых». Ранее из-за недостатка финансирования и отсутствия перспектив Болгарию покинул каждый третий выпускник высших учебных заведений.