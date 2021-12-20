Москва, , 15:51 — REGNUM Проекты, в которых участвовала испанская Repsol компания, преимущественно находятся на стадиях разведки месторождений. То есть, уходя из Росии, Repsol теряет не очень много, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Нефтедобыча Noonpost.net

«Крупнейшая в мире нефтегазовая компания расстается с долями в совместных предприятиях с «Газпром нефтью» по символической цене.

Несколько лет назад компания пыталась добиться для своих проектов льготного налогового режима, но успеха не достигла.

Вероятно, декарбонизация в данном случае больше предлог, чем причина ухода Repsol из России. Хотя не исключено, что перемены в политике компании носят стратегический характер.

Это можно предположить в свете усилившегося давления европейского законодательства на компании, деятельность которых связана с ростом углеродного следа», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, испанская нефтяная компания Repsol покидает Россию, стоимость сделки по продаже последних в РФ активов в пользу «Газпром нефти» составит €30 млн, что в 10 раз меньше инвестированного в проекты.

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