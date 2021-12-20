Москва, 20 декабря 2021, 15:51 — REGNUM Проекты, в которых участвовала испанская Repsol компания, преимущественно находятся на стадиях разведки месторождений. То есть, уходя из Росии, Repsol теряет не очень много, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.
Как сообщало ИА REGNUM, испанская нефтяная компания Repsol покидает Россию, стоимость сделки по продаже последних в РФ активов в пользу «Газпром нефти» составит €30 млн, что в 10 раз меньше инвестированного в проекты.
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