Рига, 20 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Для Латвии характерно присутствие в сточных водах трех видов лекарственных веществ: кардиоваскулярных, обезболивающих и психотропных. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv со ссылкой на гидробиолога Иеву Путна-Нимане.

Вода

По ее словам, из-за того, что водоочистные сооружения строились не для того, чтобы очищать воду от фармакологических веществ, растворенные в воде остатки лекарственных препаратов попадают в окружающую среду.

Путна-Нимане добавила, что речь идет об остаточных количествах, не отличающихся высокой концентрацией. Однако свою способность влиять на окружающую среду они сохраняют. В итоге они начинают влиять на экологическую систему в водоемах и вокруг них.

Опаснее всего то, что это влияние и его последствия непредсказуемы, считает ученая.

Считать ли обнаруженные в окружающей среде фармакологические вещества опасными отходами — дело официальных учреждений, пояснила Иева. Ученые могут лишь давать рекомендации, считает она.

Гидробиолог признала, что в настоящий момент в Латвии нет нормативных актов, которые бы регулировали этот вопрос. Однако пример европейских стран, таких как Швейцария, показывает, что проблемой стоит заниматься самым серьезным образом.