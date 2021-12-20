Париж, 20 декабря 2021, 15:46 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о дополнительной оплате сверхурочных часов для работников больниц, передает BFM TV.
По словам премьер-министра, сверхурочные часы акушерок и среднего медицинского персонала в государственных больницах будут оплачиваться в двойном размере.
Новая мера действует с этого понедельника, с 20 декабря 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции надеются, что санитарный пропуск будет принят к концу января 2022 года.
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