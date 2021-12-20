Париж, 20 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о дополнительной оплате сверхурочных часов для работников больниц, передает BFM TV.

Stokpic Франция

По словам премьер-министра, сверхурочные часы акушерок и среднего медицинского персонала в государственных больницах будут оплачиваться в двойном размере.

Новая мера действует с этого понедельника, с 20 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции надеются, что санитарный пропуск будет принят к концу января 2022 года.