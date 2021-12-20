Москва, 20 декабря, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Правительство России предоставит более 4 млрд рублей на строительство газовозов для проекта «Арктик СПГ — 2», сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Neftegaz.ru Арктик СПГ — 2

«Выделить в 2021 году Минпромторгу России <…> бюджетные ассигнования в размере 4 116 595,4 тыс. Рублей из резервного фонда на 2-й и 3-й этапы строительства 15 судов-газовозов для проекта «Арктик СПГ — 2», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Арктик СПГ — 2», который реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, предусматривает строительство трёх очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая.