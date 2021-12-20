Москва, 20 декабря, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Если следовать логике бывшего президента США Дональда Трампа, не только Китай, но и весь остальной мир грабит США уже многие годы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Ведь у страны уже много десятилетий отрицательное сальдо внешней торговли, а государственный долг только растёт.

Это означает, что страна потребляет больше произведёной в других странах продукции, чем продает на внешнем рынке.

А ведь американцы сами могли бы произвести эту продукцию и получить за неё плату. Фактически, весь мир в сговоре, отнимая у американцев рабочие места.

Но проблема вовсе не в Китае. Если сейчас полностью закрыть доступ китайским товарам на американский рынок, это не побудит инвесторов вкладывать в производство тех же товаров в США.

В мире довольно много стран, где организация производства и рабочая сила обойдутся значительно дешевле», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай в течение многих лет «экономически грабил» США. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

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