Самара, 20 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Ключи от 70 новых машин передал школам Самарской области глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба областного правительства.

Volgograd.ru Школьные автобусы

Сообщается, что новые автотранспортные средства будут задействованы на 87 маршрутах. Автобусы будут доставлять в школы и домой свыше 1,5 тысяч учеников.

«Парк школьных автобусов полностью соответствует нормативам. На будущий год мы заменим еще 23 автобуса. Обязательно это сделаем, и в дальнейшем никогда не допустим, чтобы срок эксплуатации школьных автобусов выходил за нормативы, поскольку это комфорт, безопасность, качество образования детей», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что в течение трех лет за счет средств федерального и регионального бюджетов всего в Самарской области было закуплено 315 автобусов.