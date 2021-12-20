Пекин, 20 декабря, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов нарушают свои обещания и пренебрегают принципом «одного Китая», когда пытаются в собственных интересах использовать Тайвань, чтобы сдерживать Пекин. Об этом 20 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Тайвань — неотделимая часть Китая, этот юридический и исторический факт не изменить. Кое-кто в США упрямо пытается сдерживать КНР при помощи Тайваня, <…> приводя к эскалации напряженности в Тайваньском проливе», — заявил он, комментируя заявления помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о якобы «дестабилизирующих мерах» Пекина.

Также Лицзянь отметил, что соблюдение принципа «одного Китая» является политическим основанием для стабильного развития между КНР с США.

«Соединенные Штаты <…> нарушают свои обещания, не соблюдают основополагающие правила поддержания международных отношений», — подчеркнул официальный представитель китайского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что администрация экс-президента США Дональда Трампа пренебрегала здоровьем людей, а также предпринимала неэффективные меры по борьбе с пандемией, и попытки бывшего американского лидера обвинить в возникновении SARS-CoV-2 других или сместить фокус внимания в этом вопросе не изменят этого факта.