Тверь, , 15:40 — REGNUM Новое оборудование планируется приобрести в 2022 году для нескольких центральных районных больниц Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Решением бюджетной комиссии региона, которое провёл ранее губернатор Игорь Руденя, на эти цели выделено 49 млн рублей.

Центральный районные больницы Верхневолжья получат новое оборудование Пресс-служба правительства Тверской области

Игорь Руденя ранее подчеркивал, что создание в больницах Верхневолжья современных условий, оснащение их новейшим оборудованием позволяет не только оказывать более квалифицированную помощь жителям районов, но и привлекать молодых специалистов.

В частности, рентгеновские аппараты будут приобретены для Бологовской и Максатихинской ЦРБ — об этом главу региона во время его рабочих поездок просили жители районов. Также ультразвуковая систему будет закуплена для Центра амбулаторной онкологической помощи Ржевской ЦРБ.