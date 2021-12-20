Тверь, 20 декабря 2021, 15:40 — REGNUM Новое оборудование планируется приобрести в 2022 году для нескольких центральных районных больниц Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Решением бюджетной комиссии региона, которое провёл ранее губернатор Игорь Руденя, на эти цели выделено 49 млн рублей.

Центральный районные больницы Верхневолжья получат новое оборудование
Центральный районные больницы Верхневолжья получат новое оборудование
Пресс-служба правительства Тверской области

Игорь Руденя ранее подчеркивал, что создание в больницах Верхневолжья современных условий, оснащение их новейшим оборудованием позволяет не только оказывать более квалифицированную помощь жителям районов, но и привлекать молодых специалистов.

В частности, рентгеновские аппараты будут приобретены для Бологовской и Максатихинской ЦРБ — об этом главу региона во время его рабочих поездок просили жители районов. Также ультразвуковая систему будет закуплена для Центра амбулаторной онкологической помощи Ржевской ЦРБ.