Волгоград, , 15:42 — REGNUM Тело 20-летней девушки обнаружено 19 декабря в квартире дома №43 по проспекту Ленина Центрального района Волгограда. Причиной смерти явилось отравление угарным газом, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Газовая колонка Teplohot63.ru

Погибшая проживала в квартире с 2013 года. Установлено, что в ванной комнате и на кухне установлена система принудительной вентиляции, при одновременной работе с газовой колонкой в помещениях образовалась загазованность окисью углерода. В октябре 2021 года сотрудники техорганизации обслуживания газового оборудования не выявили дефектов системы вентиляции, однако причиной смерти девушки явилось именно отравление угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.