Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге начался капитальный ремонт здания Театра балета имени Леонида Якобсона на улице Маяковского, д. 15. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Историческое здание театра балета имени Леонида Якобсона в Петербурге.

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Учитывая историческую ценность здания, работы будут вестись поэтапно. На первом этапе капитальный ремонт и реставрация начнутся в исторической части театра — Ротонде — некогда дворовый корпус выходного манежа главного управления государственного коннозаводства (40-е годы XIX века). Здесь труппа театра с 1969 года проводит репетиции, а в последние годы эта площадка стала известной репетиционной базой для постановок и независимых творческих проектов, местом проведения балетных мастер-классов.

Именитые мировые хореографы проводят в Ротонде свои творческие эксперименты. Здесь создал свою версию «Спящей красавицы» французский хореограф, педагог и танцовщик Жан-Гийом Бар, работал над «Дон Кихотом» звездный премьер Королевского балета Ковент-Гарден и хореограф Йохан Кобборг, готовил премьеру балета «Пиковая дама» аргентинский хореограф Иньяки Урлезага.

«В начале декабря 2021 года были получены все необходимые разрешения для начала работ в здании Ротонды. Окончание первого этапа запланировано ровно через год, в декабре 2022 года, стоимость составит 39,9 млн рублей», — отметили в комитете по культуре.

За это время будет усилен фундамент здания, проведена гидроизоляция, отремонтирован специальный балетный пол и отреставрирована кровля.

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