Минск, , 15:50 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии допросит польского солдата Эмиля Чечко, чтобы проверить факты убийств людей польскими силовиками. Сообщение об этом опубликовано 20 декабря в телеграм-канале ведомства.

Польские военные U.S. Army Europe

Ранее польский военнослужащий, попросивший политическое убежище в Белоруссии, рассказал журналистам об убийствах нелегальных мигрантов и помогавших им волонтёров в районе белорусско-польской границы. Теперь следователи допросят его «с целью проверки и документирования обнародованных фактов».

«Следствием будет дана принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 25-летний польский солдат рассказал, что ему приказывали убивать мигрантов. В МВД Польши его рассказ назвали неправдоподобным, а бывший командующий сухопутными войсками страны генералВальдемар Скшыпчак заявил, что этого человека следует казнить за дезертирство.

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