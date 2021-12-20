Уфа, , 15:48 — REGNUM Господдержку из бюджета Башкирии в размере 500 тысяч рублей получат 42 молодых специалиста, которые был трудоустроены в организациях агропромышленного комплекса (АПК) региона. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сельское хозяйство sebagee

Сообщается, что «подъемные» планируют перечислить на счета победителей конкурса в рамках республиканской программы поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса региона до конца текущего года.

«К сожалению, в агропромышленном комплексе республики наблюдается дефицит кадров, а удельный вес молодых специалистов в возрасте до 30 лет не превышает 8%. Мы ведем системную работу по решению кадрового вопроса, и хорошим подспорьем здесь является республиканская программа поддержки кадрового потенциала АПК, по которой, после новых поправок, молодые выпускники, как с высшим, так и средним профессиональным образованием могут получить полмиллиона рублей «подъемных» из бюджета республики», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства республики — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что региональная программа поддержки кадрового потенциала АПК работает с 2009 года. Прием документов на конкурс в 2021 году был объявлен 7 декабря, всего заявки на участите в программе направили 63 претендента.