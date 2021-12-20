Москва, 20 декабря, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Россия и Индия настроены на дальнейшее развитие особо привилегированного стратегического партнерства между двумя странами. Об этом было заявлено 20 декабря в телефонном разговоре президента РФ Владимир Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

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«Владимир Путин тепло поблагодарил Нарендру Моди за гостеприимство, оказанное российской делегации в ходе визита на высшем уровне в Нью-Дели 6 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также сообщается, что лидеры двух государств обсудили практические вопросы реализации достигнутых по итогам переговоров договоренностей и продолжили обмен мнениями по проблематике международной стабильности и безопасности, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Помимо этого, президент России и премьер-министр Индии поздравили друг друга с приближающимися новогодними праздниками и условились активизировать двусторонние контакты на различных направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в столицу Индии. В Нью-Дели глава государства провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Эта встреча с главой индийского правительства стала первой с 2019 года, когда два лидера общались на полях саммита БРИКС в столице Бразилии.

Путин и Моди обсудили двусторонние отношения, мероприятия в формате БРИКС и взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, вопросы борьбы с терроризмом и положение в Афганистане. Встреча лидеров двух стран продолжалась 3,5 часа.