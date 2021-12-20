Варшава, , 15:39 — REGNUM В пресс-службе польской Пограничной службы сообщили, что пограничники в ночь с 19 на 20 декабря подверглись нападению со стороны нелегальных мигрантов.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

«На участке в районе местности Черемха границу форсировала группа из 20 человек. Нелегальные мигранты забрасывали камнями сотрудников польских служб. Все нелегалы задержаны», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.