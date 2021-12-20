Рим, , 15:38 — REGNUM Евросоюз должен играть более значимую роль в определении стратегии НАТО, заявил в понедельник, 20 декабря, на встрече с итальянскими дипломатами президент страны Серджо Маттарелла.

Серджо Маттарелла Иван Шилов © ИА REGNUM

Евросоюз, с точки зрения покидающего свой пост итальянского президента, не должен «превращаться в крепость», как предлагается некоторыми — «защита прав человека» должна оставаться для него основной ценностью.

Как сообщалось ранее, Маттарелла также заявил, что «геополитический цент тяжести» перемещается из Атлантики в Тихий океан и что Евросоюз должен пересмотреть вопрос о своем будущем и не допустить собственной «маргинализации».