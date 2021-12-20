Хабаровск, 20 декабря, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Владивостокский «Адмирал» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Хоккей

Единственную шайбу в матче забросил нападающий Микс Индрашис «Адмирала» в первом периоде на третьей минуте встречи. Вратарь владивостокской команды Никита Серебряков сыграл «на ноль», отразив 29 бросков по своим воротам.

«Адмирал» одержал третью победу подряд. Ранее он обыграл «Амур» (2:1) и московское «Динамо» (2:1 по буллитам).

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 25 очков. «Амур» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 37 очками.