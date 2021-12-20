Флорида, США, , 15:36 — REGNUM Американский концерт Jingle Ball отменили во Флориде (США) из-за риска заболевания посетителей новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 20 декабря пишет Billboard.

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«В связи с увеличением числа случаев передачи нового штамма COVID-19 и для дальнейшей минимизации любых потенциальных рисков мы приняли решение отменить iHeartRadio Y100 Jingle Ball», — заявили организаторы концерта. Как отметили представители iHeartRadio, зрители смогут вернуть деньги с покупки билетов в полном размере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица Doja Cat отказалась от своего выступления на Jingle Ball. Она и члены её команды заразились коронавирусом.

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