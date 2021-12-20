Токио, 20 декабря, 2021, 15:35 — ИА Регнум. На базе ВМС США Кэмп-Хансен, находящейся в самой южной из префектур Японии — Окинаве, было выявлено в общей сложности 186 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает агентство Kyodo.

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Также сообщается, что ввиду этого губернатор Окинавы Дэнни Тамаки связался с командованием американского контингента в префектуре и потребовал от него запретить военным США покидать территорию базы.

Отметим, 18 декабря стало известно, что на базе ВМС США Кэмп-Хансен в Японии было выявлено 158 носителей коронавируса.