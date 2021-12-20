Ярославль, , 17:03 — REGNUM Прокуратура Ярославля направила представление в мэрию, в котором требует, чтобы в муниципальных спортивных комплексах на безвозмездной основе занимались юные спортсмены из детских школ города, а не игроки СДЮШОР «Локомотив», входящего в систему клуба Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст представления.

Хоккеисты школы №15 City-yaroslavl.ru

В прокуратуру обратились родители юных хоккеистов, занимающихся в школе олимпийского резерва №15. Своего льда у школы нет, поэтому дети занимаются на трех муниципальных катках — ФОКах «Чемпион», «Заволжский» и дворце спорта «Торпедо». Но льда спортсменам катастрофически не хватает, приходится заниматься нескольким возрастам одновременно. Или платить свои деньги за дополнительные занятия.

«Нам на 4,5 часа площадку дают, и то это напополам с другим годом. Это одновременно 45−50 человек. Каша из спортсменов на льду! О каком полноценном тренировочном процессе идёт речь? И мы начинаем скитаться по частным каткам, которые совсем маленькие. Туда команда вся не помещается. Зала нет вообще. Сухих тренировок. И всё это идёт за счёт родителей. Без учёта экипировки у меня в месяц из бюджета идёт 15−20 тысяч», — рассказала мама юного хоккеиста Анна Паутова.

При этом на льду указанных муниципальных спортсооружений тренируются хоккеисты спортшкол «Ассоциации ХК «Локомотив», в которую входит и клуб КХЛ. Родители юных хоккеистов муниципальной спортшколы считают, что их детей ущемляют в праве на бесплатные занятия спортом, предоставляя лед юным спортсменам ХК «Локомотив». Об этом же говорится и в представлении прокуратуры.

«Установлено, что в нарушение указанного законодательства муниципальная услуга по спортивной подготовке по виду спорта «Хоккей» на этапе начальной подготовки в МУ СШОР № 15 не предоставляется, несмотря на имеющуюся потребность в ее предоставлении. Так, в МУ СШОР № 15 на этапе начальной подготовки по виду спорта «Хоккей» услуги на платной основе предоставляются 82 несовершеннолетним, 2009−2012 г.р. Кроме того, в МУ СШОР № 15 установлены нарушения Федерального стандарта при спортивной подготовке по виду спорта хоккей», — отмечается в представлении, направленном в мэрию Ярославля.

Городские власти уже пообещали пересмотреть расписание занятий в ФОКах в пользу муниципальных хоккеистов с 1 января 2022 года. При этом стоит учитывать, что мэрия является одним из учредителей «Ассоциации ХК «Локомотив». И мест для ледовых тренировок по версии властей в городе попросту не хватает. Однако родители учащихся школы олимпийского резерва №15 намерены добавиться предоставления их детям условий для тренировок.

«Ни в одной школе, которая должна им пользоваться — шорт-трек, фигурное катание — не выполняют федеральный государственный стандарт из-за отсутствия льда. Сейчас прокуратурой вынесено представление. Мы встречались с прокурором Ярославля Александром Чеховским сегодня. Узнать, как это предписание исполняется. И он пояснил, что это огромный пласт, которым никто не занимался, никто на это не обращал внимания. И сейчас работа ведётся. Но гарантировать нам, что мы с января выйдем на нужное расписание, нам сейчас никто это не может. Будет это или нет —под большим вопросом», — говорит мать юного спортсмена Анна Паутова.

В «Ассоциацию ХК «Локомотив» отправлено письмо за подписью зама мэра Ярославля Елены Новик. В нем клубу предлагают перевести детей своих спортшкол на лед, принадлежащий структурам АО «РЖД» — в УКРК «Арена-2000», МФСК и СК «Локомотив». При этом стоит учитывать, что юные хоккеисты «Локомотива» частично уже проводят ледовых тренировки в указанных спортсооружениях.