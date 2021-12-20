Йошкар-Ола, , 17:09 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 20 декабря выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 106 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 648 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего выздоровели с начала пандемии 23 918 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 226 человек. 913 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне от COVID-19 скончались трое жителей республики, за минувшие сутки было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 3817 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получают 300 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 538 человек, из них у 533 — пневмония, 25 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 30 пациентов, при этом госпитализированы 22 жителя Марий Эл.