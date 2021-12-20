Москва, 20 декабря, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Уход крупнейшей нефтегазовой компании Испании Repsol из России был ожидаемым событием, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

anita_starzycka Нефтяная вышка

«Стратегия испанского нефтяника предполагает сокращения числа стран присутствия с нефтедобывающими активами с более 25 до менее 14.

Россия, учитывая небольшой масштаб операций компании в ней, была одним из первых кандидатов на уход. При этом существенного влияния на «Газпром нефть» ожидать не стоит.

Российская нефтяная компания просто за символическую цену приобретёт доли Repsol в совместном предприятии и продолжит в одиночку развивать их», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая нефтегазовая компания Испании Repsol уйдет из российского нефтедобывающего бизнеса, продав свои доли в нефтяных активах «Газпром нефти».

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