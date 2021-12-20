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Карантин musicalwds

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С 20 декабря в «зеленый список» стран, въезд из которых в Эстонию разрешен без самоизоляции, входит лишь Ватикан. Об этом сообщило министерство иностранных дел Эстонии.

В «зеленом списке» находятся страны с показателем кумулятивной заболеваемости коронавирусом ниже 75 случаев на 100 000 человек за последние две недели. В Ватикане он равен нулю.

В «желтом списке» стран, где показатель заболеваемости составляет от 75 до 200 случаев на 100 000 населения, сейчас находится одна страна — Румыния. Въезжающий из нее человек может быть освобожден от карантина, если предъявит справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

Все остальные страны Европы находятся в так называемом «красном списке». Они характеризуются высоким уровнем распространения коронавируса (200 случаев и больше на 100 000 населения), при въезде из них следует уйти на самоизоляцию.

В этом списке — все страны Европейского союза и Шенгенской зоны (кроме Румынии и Ватикана), а также Великобритания, Андорра, Монако и Сан-Марино.