Вашингтон, 20 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Hades стала первой видеоигрой в истории, которая удостоена ежегодной литературной премии «Хьюго» в области научной фантастики. Об этом 20 декабря сообщает портал GamesRadar.

Supergiantgames.com Hades

Отметим, что игра выиграла в разовой номинации «Хьюго», в качестве её конкурентов выступили The Last of Us 2, Spiritfarer, Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing: New Horizons и Blaseball. Креативный директор и сценарист Supergiant Games Грег Касавин не смог посетить церемонию награждения, но записал видеобращение.

https://twitter.com/kasavin/status/1472409078680879104

Напомним, Hades вышла в ранний доступ (игра находится в разработке, но доступна геймерам) 6 декабря 2018 года, полноценный релиз состоялся 17 сентября 2020-го. Проект выполнен в жанре ролевой экшн-игры и roguelike (персонаж имеет только одну жизнь, уровни генерируются процедурно). Премия «Хьюго» была основана в США в 1953 году.