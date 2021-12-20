Волгореченск, Костромская область, , 19:02 — REGNUM На Костромской ГРЭС завершена модернизация первого из восьми энергоблоков в рамках правительственной программы обновления тепловых электростанций (КОММод). Об этом сообщает администрация региона.

Модернизация энергоблока ГРЭС Пресс-служба ГРЭС

Напомним, соглашение о взаимодействии по обновлению ГРЭС в 2020 году подписал генеральный директор энергетического холдинга ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников. В модернизацию восьми из девяти энергоблоков ГРЭС до 2027 года будет направлен 21 млрд инвестиций.

В ходе модернизации энергоблока рабочие смонтировали 471 тонну оборудования, в том числе цилиндры высокого и среднего давления турбины. Это позволило увеличить мощность энергоблока с 300 до 330 МВт, снизить расход топлива и продлить срок службы агрегата ещё на 25 лет.

«Это важное событие для российской энергетики. Реализация проекта позволит повысить надежность и экономичность работы этого блока. Предстоит обновить ещё семь блоков на костромской ГРЭС. Думаю, в «Интер РАО» с этой задачей справятся» , — сказал в ходе церемонии пуска энергообъекта министр энергетики России Николай Шульгинов .

Отметим, что Костромская ГРЭС — один из самых крупных налогоплательщиков в регионе. По итогам 9 месяцев 2021 года электростанция перечислила в региональную казну 820 млн рублей налогов, после модернизации объемы платежей увеличатся до 1 млрд 200 млн рублей в год.

Костромская ГРЭС находится рядом с городом Волгореченск в Костромской области. Она снабжает электроэнергией более 40 регионов России. Станция начала работу в 1969 году.

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