Рим, 20 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Геополитический «центр тяжести» мира все в большей степени перемещается из Атлантического океана в Тихий, заявил на встрече с итальянскими дипломатами в понедельник, 20 декабря, президент страны Серджо Маттарелла.

Quirinale.it Серджо Маттарелла

Европа и Африка должны пересмотреть вопрос о собственном будущем, нельзя смириться с тем, что наступивший век будет веком «маргинализации Евросоюза», отметил он.

Евросоюз призван принимать геополитические решения таким образом, чтобы всякий раз выбирать «эффективный суверенитет», добавил Маттарелла.