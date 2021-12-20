Таллин, 20 декабря, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Хлебобулочное предприятие крупнейшего острова Эстонии Сааремаа Saare Leib прекращает выпуск ржаного хлеба «Бородинский». Об этом сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на председателя правления фирмы Янара Вайма.

Хлеб

По его словам, бородинский хлеб выпекали на острове более 50 лет по классическим советским рецептам: «К нам этот хлеб попал из Москвы. В России его пекли и сейчас пекут. Всем разослали ГОСТ».

В свое время островитяне запатентовали эстонскую версию бородинского хлеба. Раньше пекли в десять раз больше буханок, теперь партия составляет 180 штук.

«Пока еще печем четыре раза в неделю, но вскоре прекратим. Последнюю партию испечем 30 декабря 2021 года. Причин несколько, в том числе экономические. У нас многое делается вручную, мы не можем еще больше завысить цену этого хлеба, в таком случае затея теряет смысл», — пояснил Вайма.

Завод прекратит производство бородинского хлеба, но продавать патент и формы для выпечки не собирается.

«Закваска уже на хранении в таллиннской лаборатории, вдруг она еще понадобится. Жалко, очень жалко, но такова жизнь», — отметил Вайма.