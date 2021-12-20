20 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге нарядили главную городскую ёлку на Дворцовой площади, которую ранее доставили в Петербург из Ленинградской области. Фотоснимками и видеозаписями главного символа Нового года активно делятся жители и гости города.

Установка новогодней ёлки на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Главную ёлку Петербурга накануне облачили в праздничный наряд. Ветви ели украсили в ретро-стиле с помощью авторских игрушек, бус и гирлянд. Нарядная и светящаяся, она уже радует яркими огнями всех гостей Дворцовой площади.

Установка новогодней ёлки на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Установка новогодней ёлки на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Установка новогодней ёлки на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо ёлки в городе завершили украшение Невского проспекта. Напомним, в этом году оформить главный проспект города к празднику решили в имперском стиле. Увидеть украшенный Невский проспект с подсветкой можно будет уже сегодня, 20 декабря.

Новогоднее украшение Невского проспекта Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогоднее украшение Невского проспекта Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогоднее украшение Невского проспекта Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, также с 20 числа доступно 82 точки для приобретения живой ели к Новогоднему празднику. С перечнем адресов продажи можно ознакомиться на сайте комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Новогоднее украшение моста Ломоносова Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогоднее украшение моста Ломоносова Дарья Драй © ИА REGNUM

Новогоднее украшение моста Ломоносова Дарья Драй © ИА REGNUM

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