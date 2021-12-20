Рим, 20 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Власти исчерпали все прочие средства, следует сделать вакцинацию от коронавируса обязательной, заявил в интервью Il Messaggero в понедельник, 20 декабря, советник по вопросам здравоохранения губернатора Лацио (Рим) Алессио Д'Амато.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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В Лацио около 6 миллионов жителей, не привиты лишь 400 тысяч человек, но они создают опасность для всех остальных, добавил советник.

По данным на19 декабря, в Италии умерли135 641человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на97(днем ранее — на123). Число подтвержденных носителей выросло на24 259(днем ранее — на28 064). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 389 155 — почти 9% населения страны. В настоящее время заражены362 275человек (на14 803больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 46,08 миллионачеловек (более 76,5% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).