Берн, 16 июня, 2024, 05:36 — ИА Регнум. «Прочный мир» на Украине может быть установлен только на условиях, приемлемых для Киева. Об этом заявил 15 июня премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщил британский телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Кроме того, он призвал соблюсти устав ООН и принципы территориальной целостности.

«Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и устава ООН», — сказал глава правительства.

Сунак отметил, что конференция по украинскому кризису, которая проходит с 15 по 16 июня в Швейцарии, якобы говорит о решимости международного сообщества завершить конфликт. Премьер-министр также посетовал, что из-за ситуации вокруг Украины в Британии выросли счета за электроэнергию. Он не стал объяснять связь конфликта с экономической обстановкой в королевстве.

Как сообщало ИА Регнум, конференция по украинскому конфликту проводится на курорте Бюргеншток. Изначально ожидалось, что на саммит приедут представители 160 стран, но многие государства отказались от участия в встрече, в том числе из-за отсутствия на ней России.

За день до этого мероприятия президент РФ Владимир Путин выдвинул условия, в рамках которых Россия согласилась бы провести переговоры по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что армия Украины должна быть выведена с территории новых российских регионов, а Киеву надо отказаться от планов по членству в НАТО. Помимо этого, Западу следует отметить санкции, введённые против РФ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал «ультиматумом» мирное предложение, представленное президентом России.