Санкт-Петербург, , 15:40 — REGNUM В Санкт-Петербурге зафиксировали нарушение ковидных ограничений в 14 из 142 проверенных за неделю организаций. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) города.

У входа. Qr-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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В городе на Неве продолжаются проверки общественных заведений, которые в условиях пандемии должны соблюдать ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Как и ранее, в Смольном отмечают, что большинство заведений соблюдают предписанные меры.

По итогам минувшей недели надзорные органы проверили 89 магазинов, 35 кафе и ресторанов, 18 объектов по предоставлению услуг в Адмиралтейском, Невском, Приморском, Василеостровском, Петроградском, Красносельском, Кировском, Выборгском, Московском районах.

«Большинство предприятий соблюдают антиковидные требования. Из 142 организаций нарушения выявлены в 14», — уточнили в ККИ.

В основном нарушения связаны с отсутствием или использованием некорректного QR-кода организации, подтверждающего право на работу в условиях пандемии. В единичных случаях не было СИЗов у сотрудников или разметки для соблюдения дистанции посетителями. В трёх объектах общепита не соблюдался запрет на работу в ночное время.

«Нарушителям грозит административная ответственность, штраф для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, в случае причинения вреда здоровью человека — до миллиона рублей», — добавили в комитете.

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