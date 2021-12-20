Париж, , 15:27 — REGNUM Актёру Жерару Депардье предъявлено обвинение в изнасиловании. Об этом 20 декабря сообщил телеканал «360».

Жерар Депардье (сс) Siebbi

Как отмечает СМИ, обвинение предъявили ещё в декабре 2020 года, однако официальных подтверждений не было, а сам актёр опровергал эту информацию. Канадская актриса Шарлотта Арнольд утверждает, что в 2018 году Депардье изнасиловал её в своём доме.

Арнольд посвятила этому пост в личном Twitter-аккаунте. «Я жертва Депардье. Ему предъявлено обвинение уже больше года. Я больше не могу молчать», — призналась актриса.

https://twitter.com/CharloteArnould/status/1471531304382513152

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года Жерар Депардье принял православие. Ещё в 2013 году он получил гражданство РФ.

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