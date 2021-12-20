Венеция, Италия, 20 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Власти Венеции приняли решение перестроить стеклянный Мост Конституции, расположенный неподалеку от железнодорожной станции «Санта Лючия», передают местные СМИ в понедельник, 20 декабря.

Венеция

В своей нынешней версии мост был открыт в 2008 году. Жители и гости города неоднократно жаловались, что он слишком скользкий, а зимой подчас превращается в труднопреодолимую горку.

Новое покрытие будет сделано из трахита.