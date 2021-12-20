Анкара, , 15:25 — REGNUM В течение ближайшего времени спецпредставители Турции и Армении по вопросам нормализации отношений двух стран проведут переговоры. Об этом 20 декабря сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.tr

«Для начала процесса нормализации отношений мы назначили спецпредставителей. В самое ближайшее время они проведут переговоры», — сказал он.

При этом Чавушоглу не уточнил подробностей такой встречи. Также глава МИД Турции добавил, что в данный момент рассматривается возможность введения авиационного сообщения между Ереваном и Стамбулом.

Отметим, спецпредставителем Турции по нормализации отношений назначен бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а спецпредставителем Армении — заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.