Париж, 20 декабря 2021, 15:24 — REGNUM Власти Франции надеются, что санитарный пропуск будет принят к концу января 2022 года, передает BFM TV.
Санитарный пропуск заменит паспорт здоровья. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.
Исполнительная власть хочет, чтобы соответствующий законопроект был окончательно принят и обнародован до конца января.
Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк Франции пересмотрел свой прогноз по росту экономики на 2022 год.
Читайте ранее в этом сюжете: Центральный банк Франции пересмотрел свой прогноз по экономике страны