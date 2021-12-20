Париж, 20 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Власти Франции надеются, что санитарный пропуск будет принят к концу января 2022 года, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Санитарный пропуск заменит паспорт здоровья. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

Исполнительная власть хочет, чтобы соответствующий законопроект был окончательно принят и обнародован до конца января.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк Франции пересмотрел свой прогноз по росту экономики на 2022 год.