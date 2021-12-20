Варшава, 20 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. «Белорусский режим» начал кампанию клеветы против Польши. Об этом 20 декабря сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик в беседе с Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Кажется, что Александр Лукашенко делает перегруппировку и будет в дальнейшем применять методы агрессивной политики в отношении Польши. Это будет политика клеветы, в чем нет никаких сомнений. Он попытается так исказить образ Польши, чтобы представить ее как страну, недружественную к людям другого цвета кожи, страну, где нарушаются права человека», — заявил польский чиновник.

Мацей Вонсик подчеркнул, что таким образом «Александр Лукашенко делает попытки по дестабилизации Польши и Европы».